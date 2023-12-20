George Clooney pişmanlık duyduğu filmi itiraf etti: "Bir daha asla o rolü oynamam"
"Ocean's Eleven", "Yer çekimi", "Aklı Havada" ve "Aşk ve Para" gibi yapımlarda rol alan ünlü aktör George Clooney, bir daha asla canlandırmak istemediği karakteri açıkladı.
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BİR DAHA ROL ALMAK İSTEMİYOR
Son dönemlerde yönetmenliğini üstlendiği "The Boys in the Boat" filmiyle gündeme gelen George Clooney, kariyer hayatı boyunca pek çok başarılı filmde rol aldı. Ancak ünlü aktör, kariyeri boyunca canlandırdığı bir karakterden pişmanlık duyduğunu dile getirdi.
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62 yaşındaki Hollywood yıldızına, "Batman" karakterini tekrar canlandırıp canlandırmak isteyip istemeyeceği soruldu. Clooney, 1997 yılında vizyona giren 'Batman & Robin' filminde rol almıştı.
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"O ROLE DÖNMEYE İTECEK YETERİNCE İLAÇ YOK"
Gelen soruyu Clooney şöyle cevapladı "Dünyada beni bu role dönmeye itecek yeterince ilaç yok" dedi. Batman rolünden pişmanlık duyduğunu ifade eden ünlü aktör bir daha dönmeyeceğini açıkladı.
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