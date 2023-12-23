George Clooney: Matthew Perry hiç mutlu değildi
George Clooney, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Matthew Perry hakkında açıklamalarda bulundu. Clooney, "Mutlu değildi. Biz içinden neler geçtiğini bilmiyorduk. Sadece mutlu olmadığını biliyorduk" dedi
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'Friends'in 1994'ten 2004'e kadar 10 sezonunda da yer alan ve 'Chandler Bing' karakterine hayat veren Matthew Perry, 28 Ekim'de 54 yaşında hayatını kaybetmişti.
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"DÜNYADAKİ EN MUTLU İNSAN OLACAĞINI SÖYLERDİ"
George Clooney, Matthew Perry'nin ölümü hakkında konuştu. Clooney, "Matt'i 16 yaşından beri tanırım. Benden 10 yaş küçüktür. Çok ama çok komik bir çocuktu. Hep bir sitcom'da oynamak istediğini söylerdi. Öyle olursa dünyadaki en mutlu insan olacağını söyler dururdu ve belki de şimdiye kadar çekilen en iyi dizilerden birine girdi" dedi.
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"BU ONA HUZUR GETİRMEDİ"
George Clooney, sözlerine; "Mutlu değildi. Bu ona neşe, mutluluk ya da huzur getirmedi. Biz içinden neler geçtiğini bilmiyorduk. Sadece mutlu olmadığını biliyorduk" şeklinde devam etti.
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Matthew Perry'nin bağımlılığı hakkında bilgisi olmadığını belirten George Clooney, "Bu size başarı ve para hakkında çok şey söylüyor. Bunlar size doğrudan mutluluk getirmez" açıklamasını yaptı.
Fotoğraflar: AP