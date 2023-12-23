George Clooney: Matthew Perry hiç mutlu değildi

"DÜNYADAKİ EN MUTLU İNSAN OLACAĞINI SÖYLERDİ"



George Clooney, Matthew Perry'nin ölümü hakkında konuştu. Clooney, "Matt'i 16 yaşından beri tanırım. Benden 10 yaş küçüktür. Çok ama çok komik bir çocuktu. Hep bir sitcom'da oynamak istediğini söylerdi. Öyle olursa dünyadaki en mutlu insan olacağını söyler dururdu ve belki de şimdiye kadar çekilen en iyi dizilerden birine girdi" dedi.