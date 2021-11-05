"BİZİM İÇİN ÇOK TRAJİK BİR SABAHTI"

Ancak Clooney, kızı Ella için aynı fikirde değil. Ünlü aktör, kız çocuklarının çok gizemli olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili olarak bir sabah kızıyla yaşadığı olayı anlatan George Clooney, şunları söyledi:

Ella yüzünde üzgün bir ifadeyle uyandı. Ona "İyi misin Ella?" diye sordum. Bana oyuncak bebeğinin ayakkabılarından birinin kayıp olduğunu söyledi. İnanın bana o, bizim için çok trajik bir sabahtı. O an tek istediğiniz o oyuncak bebeğin kayıp ayakkabısını bulmak.