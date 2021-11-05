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George Clooney: Kız çocukları çok gizemli! - Magazin haberleri

George Clooney: Kız çocukları çok gizemli!

2014 yılında nikah masasına oturan avukat Amal Clooney ile oyuncu George Clooney, 2017'de de ikiz çocukları Alexander ve Ella'yı kucağına almıştı. Oğluna göre kızı için daha çok endişe ettiğini açıklayan ünlü aktör, kız çocuklarının çok gizemli olduğunu ifade etti

05.11.2021 - 15:28 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Avukat Amal Clooney ile mutlu bir evlilik sürdüren Oscar ödüllü oyuncu George Clooney, dört yaşındaki ikiz çocukları Alexander ve Ella ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

  • Daily Mail gazetesine konuşan Clooney, özellikle Ella için endişelendiğini ifade etti. 60 yaşındaki oyuncu, erkek çocuklara bakmanın daha kolay olduğunu belirtti. George Clooney, konuyla ilgili, "Onlara bir tane çubuk verin. Hemen her yere vurmaya başlarlar. Bunda sorun yok." dedi.

  • "BİZİM İÇİN ÇOK TRAJİK BİR SABAHTI"

    Ancak Clooney, kızı Ella için aynı fikirde değil. Ünlü aktör, kız çocuklarının çok gizemli olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili olarak bir sabah kızıyla yaşadığı olayı anlatan George Clooney, şunları söyledi:

    Ella yüzünde üzgün bir ifadeyle uyandı. Ona "İyi misin Ella?" diye sordum. Bana oyuncak bebeğinin ayakkabılarından birinin kayıp olduğunu söyledi. İnanın bana o, bizim için çok trajik bir sabahtı. O an tek istediğiniz o oyuncak bebeğin kayıp ayakkabısını bulmak.

  • "SADECE BİR DADIMIZ VAR"

    Karantina sürecinde eşi ve çocuklarıyla yakından ilgilenen Clooney, geçtiğimiz yıl Howard Stern'in programına online olarak katılmıştı. Stern, ünlü aktöre, karantinada eşi ve ikizleri ile birlikte nasıl zaman geçirdiğini, çocukların '500 tane' dadısı olmadan onlara bakmanın zor olup, olmadığını sormuştu.

    George Clooney de "Öncelikle sadece bir dadımız var." diyerek, esprili bir yanıt vermişti.

  • "KARANTİNADA YAPMADIĞIM ŞEYLERİ YAPTIM"

    Hiç kimsenin kendisi gibi varlıklı ve güç sahibi birinden bunu duymak istemeyeceğini belirten Clooney, "Şikayet etmeyeceğim ama bu alışılmadık. Karantinanın bazı dönemleri komikti. Çünkü uzun yıllar boyunca yapmadığım bazı şeyleri yaptım." ifadelerini kullandı.

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