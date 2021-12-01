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George Clooney: İnsanlar artık pislik gibi davranamıyor! - Magazin haberleri

George Clooney: İnsanlar artık pislik gibi davranamıyor!

Oscar ödüllü oyuncu George Clooney, kadınların cinsel istismarcılarını ifşa etmesiyle başlayan 'MeToo' (Ben de) hareketinin etkisi hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. "Değişim doğru yönde ilerliyor!" diyen Clooney, artık insanların iş yerinde 'pislik' gibi davranamadığını söyledi

01.12.2021 - 13:57 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Hollywood yıldızı George Clooney, 2017’de film yapımcısı Harvey Weinstein'a yönelik 80’den fazla kadının cinsel istismar suçlamasında bulunmasının ardından başlayan MeToo (Ben de) hareketinin insanların iş yerinde pislik gibi davranmasını engellediğine inandığını açıkladı.

  • "İSPİYONLANIRSIN"

    Sunday Times Culture dergisine konuşan Oscar ödüllü oyuncu, "Weinstein'ın yaptığı korkunç şeylerin üstüne, iş yerinde bir pislik olmak artık kabul edilebilir değil. Patron olman insanlarla cinsel ilişki yaşayabileceğin anlamına gelmez. Artık bir pislik olmaktan kurtulamazsın, ispiyonlanırsın." dedi.

  • Clooney, kadınların patronlarının ya da ünlü isimlerin cinsel istismarını ifşa etmesiyle başlayan 'MeToo' hareketinin etkisiyle kadınları iş yerinde vahşi erkeklerden korumak için daha fazla önlem alındığını düşündüğünü söyledi.

  • "DEĞİŞİM DOĞRU YÖNDE İLERLİYOR"

    Clooney, "Artık bir yapımcının otel odasında genç bir kızla tek başına oyuncu seçimi yaptığını hayal edemiyorum. Değişim doğru yönde ilerliyor." diye konuştu.

  • Ancak film endüstrisinde hala değişikliklere ihtiyaç olduğunu da belirten ünlü aktör, "Başka bir şeyin ne kadar yanlış gittiğini gördüğümüzde durumu anlayacağız. Eminim daha fazlası vardır ve birileri bize söyler, o zaman buna dikkat etmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

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