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George Clooney'in eşi Amal Clooney dedikodulara noktayı koydu!

Amal Clooney dedikodulara son noktayı koydu!

Oyuncu eşi George Clooney ile yollarını ayıracağı konuşulan avukat Amal Clooney, konuyla ilgili suskunluğu bozdu. Evlerinin aşk, sevgi ve kahkahalarla dolu olduğunu ifade eden Clooney, şu anda sahip olduğu aile hayatının hayal edebileceğinin bile ötesinde olduğunu da sözlerine ekledi

05.03.2022 - 16:49 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Amerikalı yönetmen ve oyuncu George Clooney ile avukat Amal Alamuddin, 2014 yılında Venedik'te görkemli bir törenle hayatlarını birleştirmişti. 4 yaşında Ella ve Alexander adında ikiz bebekleri bulunan çiftin boşanacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

  • "EVİMİZ AŞK, SEVGİ VE KAHKAHA İLE DOLU"

    Ünlü aktör, sessizliğini korurken, Amal Clooney ise haklarında çıkan dedikodularla ilgili açıklama yaptı. 'Time Dergisi'ne konuşan 44 yaşındaki Clooney, evliliklerinin harika bir şekilde yürüdüğünü dile getirdi.

    George Clooney'i inanılmaz şekilde ilham verici ve destekleyici bir eş olarak tanımlayan ünlü isim, ardından evlerinin aşk, sevgi ve kahkahalarla dolu olduğunu da sözlerine ekledi.

  • "HAYALLERİMİN ÖTESİNDE!"

    Samimi açıklamalarda buluna Amal Clooney, şu anda sahip olduğu aile hayatının hayal edebileceğinin bile ötesinde olduğunu söyledi.

    Clooney, konuyla alakalı, "Hayatımda böylesine büyük bir aşk bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum." açıklamasını yaptı. Ünlü avukat, anne olmanın da hayatını dengede tutmayı sağladığını belirtti.

  • Derginin "Yılın 12 Kadını" listesinde yer alan isimlerden biri olan Amal Clooney, bu sözleriyle uzun süredir kendileri hakkında ortaya atılan "boşanma" iddialarına noktayı koymuş oldu.

  • İLK DEDİKODU DEĞİL

    Çift hakkında yaklaşık 3 yıl önce de boşanma dedikodusu çıkmıştı. George Clooney ile anlaşamayan Amal'ın, ikiz bebeklerini de alarak, İtalya’nın Sardinya adasında satın aldıkları yeni villaya taşındığı ve çocukları da eşine göstermediği öne sürülmüştü.

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