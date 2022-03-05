"KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM" DEMİŞTİ

George Clooney, eşi ve ikizleriyle geçirdiği karantina sürecinin kendisi için ruhen yükseltici ve zenginleştirici olduğunu da ifade etmişti.

Clooney, konuyla ilgili, "Amal ile tanıştığım için kendimi birçok açıdan şanslı hissediyorum. Bugüne kadar hiç tartışmadık." demişti.