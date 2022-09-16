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George Clooney, Brad Pitt ve Matt Damon Ocean’s çekimleri için bir araya geliyor.

Holloywood’un en çok tanınan isimlerinden olan George Clooney, Brad Pitt ve Matt Damon 15 yıl sonra Ocean’s üçlemesinin devam filminin çekimi için bir araya gelmeye hazırlanıyor.

16.09.2022 - 11:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • YENİDEN BİR ARAYA GELİYORLAR!

    Holloywood’un en çok tanınan isimlerinden olan George Clooney (61), Brad Pitt (58) ve Matt Damon (51) 15 yıl sonra Ocean’s üçlemesinin devam filminin çekimi için bir araya gelmeye hazırlanıyor.

    2007 yılında çekilen Ocean’s Thirteen filminin artık son olacağına yemin ettikten sonra şimdi 15 yıl sonra Ocean’s Fourteen için çekim hazırlıkları başladı.

  • Ocean’s Üçlemesi filminde George Clooney, Danny Ocean’ı canladırırken, Brad Pitt, Rust Ryan olarak bilinen karakteri, Matt Damon ise Linus Caudwell rolünü üsteleniyor. 

  • BERNİE MAC'İN VEFATIYLA ÇEKİMLER DEVAM ETMEMİŞTİ

    2008 yılında zatürre nedeniyle vefat eden Bernie Mac’in ölümü nedeniyle devam filmi çekimleri durdurulmuştu. Bir kaynağın söylediğine göre “Film çekimlerinin zamanlaması yanlıştı ve oyuncuların programları tıklım tıklım doluydu. Sonunda Ocean’s çekimlerinin devam etmesi için doğru ekip ve zaman bir araya geldi. Fransa çekimler için son derece parlak ve kaçırılmayacak bir fırsat” dedi. 

  • FİLM 4 SERİDEN OLUŞUYOR

    Filmin ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil, Amerikan soygun hikayesini konu alan film serisinin sırlaması ise şöyle: Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve, Ocean’s Thirteen ve son olarak kadın soyguncuların yer aldığı 2018 yapımı olan Ocean’s 8 şeklinde

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