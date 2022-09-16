BERNİE MAC'İN VEFATIYLA ÇEKİMLER DEVAM ETMEMİŞTİ

2008 yılında zatürre nedeniyle vefat eden Bernie Mac’in ölümü nedeniyle devam filmi çekimleri durdurulmuştu. Bir kaynağın söylediğine göre “Film çekimlerinin zamanlaması yanlıştı ve oyuncuların programları tıklım tıklım doluydu. Sonunda Ocean’s çekimlerinin devam etmesi için doğru ekip ve zaman bir araya geldi. Fransa çekimler için son derece parlak ve kaçırılmayacak bir fırsat” dedi.