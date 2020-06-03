ABD'de siyah vatandaş George Floyd'un beyaz polis memuru tarafından diziyle boğularak öldürülmesi ülke çapında günlerdir protesto ediliyor. Büyük yankı uyandıran olaya, Oscar’lı oyuncu George Clooney de kayıtsız kalmadı.
59 yaşındaki Amerikalı aktör, Daily Beast haber sitesi için ırkçılık konusunda bir makale kaleme aldı. Clooney, ABD'de siyasi liderlik, adalet ve kanun uygulamacılığının sistematik değişimden geçmesi çağrısında bulundu.
ABD'yi kasıp kavuran ırkçılık pandemisiyle mücadele için acil eylem gerektiğinden söz ederek, "George Floyd'un öldürüldüğünden kimsenin şüphesi yok. Dört polis memurunun elinde son nefesini vermesine tanıklık ettik" dedi.
Clooney ayrıca, “Bu protestoların ne zaman durulacağını bilmiyoruz. Başka kimsenin öldürülmemesini umuyor, bunun için dua ediyoruz. Ama aynı zamanda biliyoruz ki hemen hemen hiçbir şey değişmeyecek” ifadesini kullandı.
"Bir kez daha sokaklarımızda dışa vuran öfke ve hüsran, ilk günahımız kölelikten beri ülke olarak ne kadar az olgunlaştığımızın sadece bir hatırlatıcısından ibaret” diyen Clooney, “Bu da bizim pandemimiz. Hepimizi enfekte ediyor ve 400 yıldır hala aşı bulacağız” şeklinde sözlerini sürdürdü.
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