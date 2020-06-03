Kasımdaki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ı koltuktan gönderme çağrısı da yapan Clooney, "Tüm yurttaşlarına eşit şekilde temel adilliği yansıtan politika yapıcılara ve politikacılara ihtiyacımız var. Yağmacılara ateş açmak fikri ırksal köpek düdüğü politikasından başka bir şey olabilirmiş gibi nefret ve şiddet tohumu eken liderlere değil" dedi.



“Bu hafta, aşılmaz görünen bu sorunları düzeltmek için ne gerektiğini merak ediyoruz, bu sorunları çözebilmemiz için bu sorunları yarattığımızı unutmayın. Ve bu ülkede kalıcı bir değişiklik getirmenin tek bir yolu var: Oy vermek” diyen Clooney, ABD'ye kalıcı değişim getirmenin tek yolunun seçim olduğu iddiasını makalesine ekledi.