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        Haberler Magazin George Clooney, 10 yıllık evliliğinde hiç tartışmadıklarını açıkladı - Magazin haberleri

        George Clooney, 10 yıllık evliliğinde hiç tartışmadıklarını açıkladı

        ABD'li ünlü oyuncu George Clooney, CBS Mornings'te eşi Amal ile ilişkilerinin başlangıcından itibaren mükemmel bir uyum içinde olduklarını ve evliliklerinde hiç tartışma yaşamadıklarını belirtti. Clooney, "Kavga edecek bir şey bulmaya çalışıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 00:01 Güncelleme: 22.04.2025 - 00:04
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        Clooney çiftinden tartışmasız 10 yıl
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        Ünlü oyuncu George Clooney, eşi Amal Clooney ile 10 yıldır süren evliliklerinde hiç tartışma yaşamadıklarını belirterek dikkat çekti. Clooney, CBS Mornings'te Gayle King'e yaptığı açıklamada, avukat olan eşi Amal ile ilişkilerinin başından itibaren büyük bir uyum içinde olduğunu ifade etti.

        "PİYANGOYU KAZANMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

        1993’te eski eşi Talia Balsam’dan ayrıldıktan sonra uzun yıllar evlenmeyi düşünmeyen George Clooney, 2014’te Amal ile hayatını birleştirdi. Bu kararının temelinde evinde bulduğu huzurun yattığını söyleyen ünlü oyuncu, duygularını şöyle dile getirdi; "Daha önce bir kez burada seninle olduğumuzu ve aramızda hiç tartışma olmadığını söylediğimizi hatırlıyorum. "Hala yapmadık. Kavga edecek bir şey bulmaya çalışıyoruz. Bu inanılmaz kadınla tanıştığım için kendimi olağanüstü şanslı hissediyorum. Piyangoyu tutturmuş gibi hissediyorum. Dünyanın en şanslı adamı olduğumu düşünmediğim bir gün bile geçmiyor. Bu harika"

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        HİÇ TARTIŞMADIK SÖZLERİ İLK DEĞİL

        Çiftin bu açıklamaları aslında yeni değil. 2022 yılında yine aynı programa birlikte katıldıklarında da benzer ifadelerde bulunmuşlardı. Clooney, "Çok kolay oldu. Hayatımızda şimdiye kadar yaptığımız en kolay şey. Hiç tartışmadık" demişti.

        Amal ise bu uyumun bazı arkadaşları için 'çılgınlık' olduğunu dile getirmişti. Doğru insanla karşılaşmanın büyük bir şans olduğunu düşünen Amal, "Doğru kişiyle tanışmanın yüzde 99 şans olduğuna inanıyorum. Yapmamız gereken tek şey, alaycı olmamak ve açık olmak. Senin hiç alaycı ya da mesafeli olmamana ve her şeyin çok hızlı gelişmesine şaşırmıştım" sözleriyle eşine duyduğu hayranlığı dile getirmişti.

        17 YAŞ FARKI BAŞTA ENDİŞELENDİRMİŞ

        İlişkilerinin hızlı bir başlangıç yapmasına rağmen George Clooney, ilk başta Amal'ın aralarındaki 17 yıllık yaş farkı nedeniyle tereddüt edebileceğini düşünmüştü. Şubat ayında New York Times'a verdiği bir röportajda bu konuya değinen Clooney, "Onunla bir şansım olacağını sanmamıştım. Çünkü ben 17 yaş büyüktüm ve o, hayatında ihtiyacı olan her şeye sahipmiş gibi görünüyordu" şeklinde konuşmuştu.

        George ve Amal Clooney, 2014 yılında Venedik’te düzenlenen görkemli bir törenle evlenmişti. Düğüne Matt Damon ve Emily Blunt gibi birçok ünlü isim katılmıştı. Çiftin 2017 yılında Ella ve Alexander adında ikiz çocukları dünyaya geldi.

        Fotoğraflar: Shutterstock, DepoPhoto

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