Genoa kulübünden yapılan açıklamada, Shevchenko'nun görevden alındığı belirtilirken, 45 yaşındaki çalıştırıcıya ve teknik heyetine başarı dileğinde bulunuldu.

Ayrıca takımın, geçici süreliğine Abdoulay Konko'ya emanet edildiği belirtildi.

Mavi-kırmızılı takım, Ukraynalı teknik adamı 7 Kasım'da Davide Ballardini'nin yerine göreve getirmişti.

Shevchenko yönetimindeki Genoa, Serie A'da çıktığı 9 maçta 3 beraberlik, 6 yenilgi alırken, hiç galip gelememişti. Mavi-kırmızılı takım, İtalya Kupası’nda 1 galibiyet alırken, hafta içinde son 16 turu mücadelesinde Milan’a uzatma devrelerinde gelen gollerle 3-1 yenilerek, kupadan elenmişti.

Genoa, Serie A’da 21 maçta aldığı 1 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet ve 12 puanla 19. sırada küme düşme hattının içinde bulunuyor.