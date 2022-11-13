Geniz etinde ameliyat şart mı?

Geniz eti büyümesi bebeklik döneminden itibaren ortaya çıkabilen, ihmal edilirse kalıcı ve önemli sorunlara yol açan bir rahatsızlık. 2-4 yaş aralığında çocukların yuvaya başladığı dönemde sık geçirilen enfeksiyonların neden olduğu bu problemin kendisi de sık hastalanmaya neden oluyor.

BİR NUMARALI NEDEN ENFEKSİYONLAR

Geniz eti büyümesinin çocukların yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürdüğüne dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Geniz eti burnun arkasında bir lenf dokusu, halk arasında burun bademciği olarak biliniyor. Yuvaya başlayan çocuk daha önce geçirmediği enfeksiyonları geçirmeye başlıyor. Virüslerin ve bakterilerin karşılandığı ilk yer olan geniz etindeki lenf bezleri enfeksiyonlarla savaşırken aşırı büyüyor ve geniz eti büyümesi meydana geliyor" dedi.

AMELİYAT ŞART MI?

Geniz eti büyümesinde çevresel faktörler kadar genetik faktörlerin de etkili olduğunu belirten Dr. Seçkin eğer anne, baba ve kardeşte varsa çocukta da olma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu söyledi. Çocuk sürekli ağızdan nefes alıyor, sık sık hastalanıyor ve burnu tıkanıyorsa geniz eti büyümesi olabilir diyen Dr. Şirin Seçkin "Eğer çocukta duyma kaybı ve ağır uyku apnesi varsa, geceleri aşırı terliyor ve kabuslarla yorgun uyanıyorsa geniz etini almak gerekir" dedi. Geniz eti büyümesinin bir diğer nedeninin çocukluk çağı alerjileri olduğunu belirten Dr. Seçkin "Alerji tedavisi şikayetleri azaltarak geniz etinin alınmamasını sağlayabilir" şeklinde konuştu.

BÜYÜME GERİLİĞİNE YOL AÇABİLİR

Geniz eti büyümesi ile ilgili merak edilen bir başka soru ise çocukta büyüme geriliğine yol açıp açmadığı. Dr. Şirin Seçkin "Bu, çocuğun ne kadar sık hastalandığına bağlı. Kulak enfeksiyonu, sinüzit gibi hastalıklar zatürreye de yol açabiliyor. Bu hastalıklar iyi tedavi edilmezse çocukta büyüme geriliği oluşabilir" dedi. Geniz eti ameliyatının kısa süren kolay bir operasyon olduğunu ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Çocuk bazen aynı gün bile hastaneden çıkabiliyor. Anestezinin etkisi geçtiğinde yemek bile yiyebiliyor" şeklinde konuştu.