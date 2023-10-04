Geniş bir açıdan bakıldığında büyük bir hayal kırıklığı yaratan ilginç fotoğraflar
Hepimiz zaman zaman hata yaparız ancak bazı hataları unutmak o kadar kolay değildir özellikle bir daha değişiklik yapamıyorsak! Elbette hayat her zaman bir yolunu bulur ama yine de geriye trajikomik fotoğraflar bırakır.
- 1
"Okulumun yeni merdiveni."
- 2
"Erkek arkadaşımdan akşam yemeği için kruvasan pişirmesini istedim."
- 3
"Sonsuza kadar koni."
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- 4
" Bunu okulumun tiyatro odasında gördüm."
- 5
"Yoga matı oldukça karamsar."
Hiçbir şey mümkün değil.
- 6
"Bir şeyler ters gidiyor, bunu hissedebiliyorum."
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- 7
"Çatallarımdan biri kesilmeden geldi."
- 8
"Bu iki arkalıklı park bankı."
- 9
"Engelliler için kolay ulaşılabilir acil durum butonunun kurulması."
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- 10
"Son adıma dikkat edin, bu bir felaket!"
- 11
"Burada bir şeyler yanlış."
- 12
"Bu saat yıllardır evimizde ve bazen kafa karıştırıcı olabiliyor."
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- 13
"Okulumdaki bu kapı durdurucu."
Kaynak: Reddit