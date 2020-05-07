Genetik araştırmayla kişinin Kovid-19'a yakalanma riski ortaya konulacak

Prof. Dr. Canatan, AA muhabirine, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının herkesi farklı etkileyebildiğini söyledi.
Kovid-19'un sadece akciğeri değil, tüm organları etkileyebilen bir virüs olduğunu aktaran Canatan, virüsün genetik yapısında farklı organlara yapışmasını sağlayan etkenler bulunduğunu bildirdi.
Gerek ülke genelinde gerekse yurt dışında virüse karşı antikor ve aşılama çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Canatan, kendilerinin de virüsün mikro RNA'larını inceleyen bir çalışma başlatacaklarını ifade etti.
- Kovid-19'a yatkın ya da değil sonuç raporu verecekler
İnsan vücudunda çok küçük düzeyde normalde protein üretmeyen ancak üretilen proteini engelleyen yapılar bulunduğunu anlatan Canatan, şunları kaydetti:
"Bu yapılar üzerinde dört seneden beri çalışmalar yapıyoruz. Kanserin erken tanısına ilişkin çalışmalar yaptık, şimdi bu çalışmalarımızı Kovid-19 üzerinde yoğunlaştırıyoruz. Bireylerin mikro RNA'larına bakacağız. Hastalığı geçirmiş bireylerden ve sağlıklı bireylerden örnekler alacağız. Hem mikro RNA'larına bakacağız hem de Kovid-19'un genetiğiyle karşılaştıracağız. Bireylerin mikro RNA'larına bakarak Kovid-19 hastalığına yakalanma riskinin olup olmadığını netleştireceğiz. Riski bulunanlar kendilerini daha fazla izole edecek."
Mikro RNA'ları incelenenlere Kovid-19'a yatkın ya da değil sonuç raporu vereceklerine değinen Canatan, sonuçlara göre hassas, riski yüksek olan bireylerin kendilerine daha fazla dikkat edeceklerini, kendilerini korumaya yönelik daha etkili tedbirler alacaklarını dile getirdi.
- Projeye hemen başlanılacak
Canatan, projeye destek için Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na başvurduklarını, bu hafta olumlu bir yanıt beklediklerini kaydetti.
Proje kabul edildiği takdirde gerekli test örneklerini almaya başlayacaklarını, cihazları da bu ay içinde kurup, temmuz gibi sonuçları toplamayı planladıklarını anlatan Canatan, ardından toplumda tarama çalışmalarına başlayacaklarını ifade etti
Salgının bir iki ayda bitecek bir durum olmadığının altını çizen Canatan, "Kovid-19'un önlenmesi noktasında çok önemli bir çalışma. Bizim çalışma tamamen virüsün genetiğini araştırmaya yönelik. Türkiye'de henüz böyle bir çalışma yapan yok. Antikor ve aşı çalışmaları devam etmekte, bunların sonuçları da son bahar gibi çıkacak." diye konuştu.
Canatan, Kovid-19'un mikro RNA'larına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde anti mikro RNA'lar üreterek hastalık tedavisine de yardımcı olacaklarını sözlerine ekledi.
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