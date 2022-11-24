Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Para Genesis iflastan kaçınmak için uzman tuttu

Kripto para kredi şirketi Genesis Global Capital yeniden yapılandırma uzmanı tuttu

Zorlu günler geçiren Digital Currency Group’a (DCG) bağlı kripto para yatırım şirketi Genesis CEO'su Barry Silbert, olası bir iflas dahil olmak üzere tüm olası seçenekleri araştırması için yatırım bankası Moelis & Company ile anlaştığını söyledi

Giriş: 24.11.2022 - 11:33 | Güncelleme: ABONE OL
Genesis iflastan kaçınmak için uzman tuttu
Genesis iflastan kaçınmak için uzman tuttu
0:00 / 0:00

The New York Times'ın haberine göre, Genesis içinde bulunduğu finansal krize çözüm üretmesi ve potansiyel senaryoları detaylıca incelemesi için Moelis & Company ile anlaştı. Genesis, daha önce de yaşadığı likidite sıkışıklığı dolayısıyla danışmanlık firması ile çalışmıştı.

Genesis'ten yapılan açıklamada, "Amacımız, iflas başvurusunda bulunmaya gerek kalmadan mevcut durumu çözmek" ifadeleri kullanıldı.

Şirket, kripto para borsası FTX iflasına maruz kalması nedeniyle kasım ayının çoğunu yeni sermaye toplamak ya da alacaklılarla bir anlaşmaya varmak için çabalayarak geçirdi. Genesis ayrıca türev birimlerinin, FTX ticaret hesabında yaklaşık 175 milyon dolarlık kilitli fonu olduğunu açıklamıştı.

Geçen hafta Genesis, yaşanan çok fazla varlık çekim talebinin ardından müşterilerine, likidite sorunları nedeniyle para çekme işlemlerini askıya aldığını bildirmişti. Üçüncü çeyrek itibariyle şirketin 2.8 milyar dolarlık aktif kripto kredileri bulunuyordu.

Genesis’in talihsizliği sadece FTX değildi. Geçtiğimiz aylarda benzer bir durumu yaşamıştı. Şirket, iflasını açıklayan kripto hedge fonu Three Arrows Capital‘e (3AC) verdiği krediler nedeniyle yüz milyonlarca dolar zarara uğradığı bildirilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bakan Bozdağ'dan Düzce Adliyesi için açıklama
Bakan Bozdağ'dan Düzce Adliyesi için açıklama
Hain saldırıda yaralanan hamile kadın ve bebeğinden haber var!
Hain saldırıda yaralanan hamile kadın ve bebeğinden haber var!
Zabıta ortaöğretim puanı!
Zabıta ortaöğretim puanı!
KPSS Ortaöğretim bekçilik puanı kaç?
KPSS Ortaöğretim bekçilik puanı kaç?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.