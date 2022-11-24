Genesis iflastan kaçınmak için uzman tuttu

The New York Times'ın haberine göre, Genesis içinde bulunduğu finansal krize çözüm üretmesi ve potansiyel senaryoları detaylıca incelemesi için Moelis & Company ile anlaştı. Genesis, daha önce de yaşadığı likidite sıkışıklığı dolayısıyla danışmanlık firması ile çalışmıştı.

Genesis'ten yapılan açıklamada, "Amacımız, iflas başvurusunda bulunmaya gerek kalmadan mevcut durumu çözmek" ifadeleri kullanıldı.

Şirket, kripto para borsası FTX iflasına maruz kalması nedeniyle kasım ayının çoğunu yeni sermaye toplamak ya da alacaklılarla bir anlaşmaya varmak için çabalayarak geçirdi. Genesis ayrıca türev birimlerinin, FTX ticaret hesabında yaklaşık 175 milyon dolarlık kilitli fonu olduğunu açıklamıştı.

Geçen hafta Genesis, yaşanan çok fazla varlık çekim talebinin ardından müşterilerine, likidite sorunları nedeniyle para çekme işlemlerini askıya aldığını bildirmişti. Üçüncü çeyrek itibariyle şirketin 2.8 milyar dolarlık aktif kripto kredileri bulunuyordu.

Genesis’in talihsizliği sadece FTX değildi. Geçtiğimiz aylarda benzer bir durumu yaşamıştı. Şirket, iflasını açıklayan kripto hedge fonu Three Arrows Capital‘e (3AC) verdiği krediler nedeniyle yüz milyonlarca dolar zarara uğradığı bildirilmişti.