Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 74 Generalin ataması yapıldı.

AA'nın haberine göre; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 36 Amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 17 Generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.