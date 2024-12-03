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        Haberler Ekonomi Teknoloji General Motors hisselerini satıyor - Teknoloji Haberleri

        General Motors hisselerini satıyor

        General Motors (GM), Michigan eyaletinde bulunan batarya fabrikasındaki hisselerini, LG Energy Solution'a satacağını bildirdi. Satın alma işleminin 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 07:35 Güncelleme: 03.12.2024 - 07:35
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        General Motors hisselerini satıyor
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        GM'den yapılan açıklamada, Michigan eyaletinin Lansing şehrinde neredeyse tamamlanmış olan Ultium Cells'in batarya hücresi tesisindeki hisselerinin, ortak girişim ortağı LG Energy Solution'a satılması üzerine anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

        Satın alma işleminin 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, işlemin, GM'nin Ultium Cells şirketindeki sahiplik payını değiştirmediği aktarıldı.

        Açıklamada, GM'nin, elektrikli araçlarına yönelik artan talebi karşılamak için Ohio ve Tennessee eyaletlerindeki Ultium Cells tesislerinden yararlanmaya devam edeceği, LG Energy Solution'un ekipman kurulumuna başlamak için neredeyse tamamlanmış Lansing tesisine erişebileceği belirtildi.

        Ultium Cells Lansing'in şu anda yaklaşık 100 çalışanı bulunduğuna işaret edilen açıklamada, şirketin daha önce duyurulan istihdam taahhütlerini yerine getirme yolunda ilerlediği vurgulandı.

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