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Haberler Otomobil

General Motors'dan 'maden' yatırımı

ABD'li otomotiv üreticisi General Motors (GM), elektrikli araç bataryalarının temel bileşenlerinin biri olarak öne çıkan lityum madenlerine yatırım yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, lityum konusunda faaliyet gösteren girişim EnergyX'e yatırım kararı alındığı kaydedildi. GM Başkan Yardımcısı Jeff Morrison, "Elektrikli araçlar için kritik öneme sahip madenleri güvence altına almak ve fiyatları rekabetçi hale getirmek önceliklerimiz arasında" dedi

Giriş: 12.04.2023 - 10:49 | Güncelleme: ABONE OL
General Motors'dan 'maden' yatırımı
Reuters

ABD'li otomotiv üreticisi General Motors (GM), lityum teknolojileri konusunda faaliyet gösteren girişim EnergyX'e yatırım yaptığını bildirdi.

Lityum, elektrikli araç bataryalarının temel bileşenlerinin biri olarak öne çıkıyor. Dolayısı ile, söz konusu yatırımın GM'in tedarik sorunlarının önüne geçme hedefi ile yapıldığı belirtiliyor.

Otomotiv endüstrisindeki elektriklenme yarışı, şirketlerin elektrikli otomobillerde kullanılan madenlerin tedarikini sağlama alma yarışına da dönüştü.

Bu kapsamda, farklı üreticiler lityum, bakır, nikel ve diğer kritik madenlere yatırım yaparak, gelecekte tedarik sorunu yaşamamayı hedefliyor.

GM'in yatırım yaptığı EnergyX, doğrudan lityum çıkarma teknolojilerine sahip olması ile dikkat çekiyor.

Yatırım kapsamında, GM'in teknik ekiplerinin de EnergyX ile birlikte çalışması bekleniyor. GM'den Seri B yatırımı alan girişimin, 50 milyon değerinde bir finansala erişim sağladığı aktarıldı.

50 MİLYON DOLAR SAĞLADI

EnergyX'in başlıca rakipleri arasında Rio Tinto ve BMW'nin yatırım yaptığı Lilac Solutions bulunuyor.

Yatırım hakkında konuşan '

GM, daha önce de Lithium Americas Corp'a 650 milyon dolarlık yatırım yaparak şirketin en büyük hissedarı olmuştu. ABD'li üretici 2021'de Controlled Thermal Resources'a yatırım yapmıştı.

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