Yerli akıllı telefon markası General Mobile, Amazon İngiltere ile yaptığı iş birliği kapsamında İngiltere’de telefon satışına başlıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre General Mobile, “Amazon Prime İş Modeli” ile İngiltere’yi de ihracat ağına kattı. General Mobile’ın ürünleri, Amazon İngiltere üzerinden bu ay itibariyle İngiliz tüketicilere sunulmaya başlandı.

General Mobile, 2018 yılında 100 milyon TL’lik yatırım ve 2.4 milyon adet kapasiteyle üretime kazandırdığı İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasını, 2019 yılında 50 milyon liralık ek yatırım ile 4.2 milyon adetlik kapasiteye çıkarmıştı.

Geçen yıl Ukrayna ve Polonya’yı ihracat ağına katan General Mobile, Avrupa’nın önemli pazarlarında kendi ürünleriyle yer almaya devam edeceğini duyurdu.

'ÜLKE SAYISINI 45'E ÇIKARACAĞIZ'

Amazon ile yaptıkları iş birliği hakkında konuşan General Mobile Genel Müdür Yardımcısı Şevket Karadayı, “Amazon ile olan stratejik iş birliğimiz sayesinde ürünlerimizi ulaşılabilir fiyatlarla İngiltere’deki kullanıcılarla da buluşturuyoruz. Bu anlamda, İngiltere’yle birlikte uluslararası arenada 36 ülkede faaliyet göstermeye başladık. Hedefimiz, globalde de güçlü bir oyuncu olarak faaliyette bulunduğumuz ülke sayısını 45’e çıkarmak” dedi.

Marka olarak ihracatın büyüme stratejilerinin önemli bir parçası olduğunu belirten Karadayı, ‘‘İhracat yaptığımız bazı ülkelerde kısa sürede ilk 5 markadan biri olma başarısını gösterdik. Uluslararası pazarlardaki büyüme stratejimizle, hem bir Türk markası olarak ürünlerimizi dünyanın birçok ülkesinde tüketicilerle buluşturmak hem de Türkiye’nin ihracatına katma değer sağlamak istiyoruz” diye konuştu.