Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı dava 2 yıl 5 ay sonra karar aşamasına geldi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 224 sanıklı davada, bazı sanıklar redd-i hakim talebinde bulundu.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Talebin oybirliği ile reddedilmesinden sonra tutuksuzlardan başlanarak, sanıkların son sözleri alındı. Sanıklar son sözlerin de suçlamaları tümden reddeden beyanlarda bulundular. Mahkeme heyeti ve bazı üst düzey devlet yöneticileri hakkında suçlayıcı ifadeler kullandılar. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik son sözlerin tamamlanmasının ardından karar için duruşmanın 20 Haziran'a ertelediğini açıkladı.