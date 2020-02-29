Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, İdlib'de dün şehit olan piyade onbaşı Veysel Günay için başsağlığı mesajı yayınladı. Orgeneral Güler, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silah Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim"

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