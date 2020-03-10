Son dakika haberine göre TSK: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Wolters ile telefonda görüştü. Görüşmede İdlib konusu ele alındı....

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