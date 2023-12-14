Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Çıldıroba Üs Bölgesini ziyaret etti

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Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile 14 Aralık'ta, 2'nci Ordu Komutanlığı ziyaretinden sonra Çıldıroba Üs Bölgesi'ne geçmiş, inceleme ve denetlemelerini müteakip birlik komutanları ile uzaktan görüntülü görüşme gerçekleştirmiş ve personele hitap etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU ile 14 Aralık 2023 tarihinde, 2’nci Ordu Komutanlığı ziyaretinden sonra Çıldıroba Üs Bölgesine geçmiş, inceleme ve denetlemelerini müteakip birlik komutanları ile uzaktan… pic.twitter.com/Pdbx8t2ca3 — TSK (@TSKGnkur) December 14, 2023