Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Güler ve Milley'in bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Güler ve Milley'in güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.