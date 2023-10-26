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        Haberler Gündem Genelkurmay Başkanı Gürak Rumen mevkidaşıyla görüştü

        Genelkurmay Başkanı Gürak, Romanya Genelkurmay Başkanı Petrescu ile telefonda görüştü

        Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 21:31 Güncelleme: 26.10.2023 - 21:31
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        Genelkurmay Başkanı Gürak Rumen mevkidaşıyla görüştü
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        Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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