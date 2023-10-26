Genelkurmay Başkanı Gürak Rumen mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Gürak, Romanya Genelkurmay Başkanı Petrescu ile telefonda görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Giriş: 26.10.2023 - 21:31 Güncelleme: 26.10.2023 - 21:31
Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.