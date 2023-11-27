Genelkurmay Başkanı Gürak, Belçikalı mevkidaşı Hofman ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Gürak, Belçikalı mevkidaşı Hofman ile görüştü

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Genelkurmay Başkanı Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Belçika Genelkurmay Başkanı Oramiral Michel Hofman'ı askeri törenle karşıladı.

Törenin ardından iki komutan ve heyetler Genelkurmay Karargahı'nda bir görüşme gerçekleştirdi.