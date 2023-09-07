Genelkurmay Başkanı Gürak, ABD'li mevkidaşı Milley ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Alexander Milley ile telefonda görüştü. İki mevkidaş, güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu
Giriş: 07.09.2023 - 01:56 Güncelleme: 07.09.2023 - 01:56
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, güncel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Gürak ile Milley telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.