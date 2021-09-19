Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşı ile görüştü

AA

ABD Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi, bölgesel güvenlik, terörle mücadele operasyonları ve mülteci krizi gibi konular ele alındı.

AA'da yer alan habere göre görüşmede ABD ve Türkiye'nin NATO ittifakının kilit üyeleri olarak güçlü ve daimi askeri ilişkiye sahip olduğu vurgulandı.