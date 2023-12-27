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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ne kadar olacak, ne kadar artacak? 2024 GSS prim oranı ne zaman belirlenecek? - Merak Edilenler Haberleri

        2024 GSS primleri ne kadar olacak?

        Asgari ücret yasal olarak birçok sürecin temelini oluşturuyor. Bunlardan biri de Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri. Yeni açıklanacak asgari ücret ile 2024 yılı Genel Sağlık Sigortası primleri de artacak. Bugün Beştepe'de başlayan asgari ücret zammı toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor. Yeni asgari ücret ile GSS primleri de belirlenecek. Peki, 2024 GSS primi ne kadar olacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 15:49 Güncelleme: 27.12.2023 - 15:49
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        • 1

          Kanunen zorunlu olan Genel Sağlık Sigortası primleri, asgari ücrete göre belirleniyor. Bugün saat 16.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenen asgari ücret zammı ile 2024 GSS prim tutarları da açıklığa kavuşacak. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir karara göre; vatandaşların GSS prim borcu olsa dahi sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerinden yararlanabilecek. Peki, 2024 yılında Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar...

        • 2

          GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ ŞU ANDA NE KADAR?

          Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişiler, brüt asgari ücretin yüzde 3'ünü, genel sağlık sigortası primi olarak öder. Bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılarının 2023 yılı Temmuz ayı ve sonrası için ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı aylık 402,44 TL’dir.

        • 3

          2024 GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ NE KADAR OLACAK?

          Asgari ücrete göre belirlenen Genel Sağlık Sigortası primi, zammın açıklanmasıyla belirlenecek.

        • 4

          GSS PRİM BORCU OLANLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDEN FAYDANABİLECEK

          Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki vatandaşlar, prim borcu olsa dahi Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek.

        • 5

          Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, GSS'li olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak Türk vatandaşları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine ilişkin düzenleme 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

          Böylece bu kapsamdaki kişiler, prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın devlet hastaneleri ile devlet üniversitesi hastanelerinden önümüzdeki yıl da yararlanabilecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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