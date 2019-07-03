Genel müdür maaşı ne kadar? 2019 Temmuz ayı emekli genel müdür maaşı ne kadar oldu? soruları, açıklanan Haziran ayı enflasyon oranının ardından merak ediliyor. Haziran ayı enflasyon oranı ile birlikte memur ve emeklilere 2019 yılının ikinci zammı yapıldı. Genel müdür maaşlarına dair detaylar haberimizde.

GENEL MÜDÜR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2019’un ilk yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 5.01 arttı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2019’un ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 5.01 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam yapılacak. Böylece genel müdür ve emekli genel müdür maaşlarına da yüzde 6 oranında zam yapılacak.

GENEL MÜDÜR VE EMEKLİ GENEL MÜDÜR MAAŞI NE KADAR OLDU? 2019 TEMMUZ

Memur ve memur emeklilerine yapılacak yüzde 6'lık zam oranının ardından Ocak ayından bu yana 7 bin 578 lira alan emekli genel müdür, yılın geri kalanında 8 bin 33 lira aylık alacak. Ocak ayından bu yana 11 bin 690 lira maaş alan çalışan genel müdür ise artık 12 bin 393 lira maaş alacak.