"Genel Kurul'u terk etmeyeceğiz"

REKLAM advertisement1

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından yapılacağı bildirilen ve saat 17.00'de toplanması beklenen Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağını öğrendim" ifadelerini kullandı.

Özel şunları kaydetti: "Bu durumda dün gerçekleştirdiğimiz olağanüstü grup toplantısında aldığımız karar gereği, yargı krizi ve darbe girişimini gündemde tutmak amacıyla bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz."

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir