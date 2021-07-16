Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den AK Partili belediyelere Kurban Bayramı genelgesi

AA

Özhaseki genelgede, ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının sorulmasını ve Kurban Bayramı'nın ruhuna uygun davranılmasını istedi.

Bayramların kadim geleneğin önemli zaman dilimlerinden olduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bayramlar, dayanışmanın, yardımlaşmanın kardeşliğin en derinden hissedildiği ve yaşatıldığı anlardır. Bu vesileyle şimdiden Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum. Kurban Bayramı'nın ruhuna uygun olarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gerek yüz yüze gerek telefon yoluyla ihtiyaçlarını sorarak, gönüllerine dokunarak bayramlarını kutlamalıyız. Yine kesilen kurbanların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması noktasında da belediyemizin bütün imkan ve tecrübeleri seferber edilmelidir."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiğine ve belediyelerin salgının yayılmasının engellenmesinde önemli paya sahip olduğuna işaret eden Özhaseki, "Kurban Bayramı vesilesiyle belediyemizce birtakım tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin takibinin de önemle yapılması gerekmektedir. Her ne kadar normalleşme sürecine girmiş olsak da salgın süreci devam etmektedir. Vaka sayılarının tekrar artış göstermemesi için sizlerin gayretlerinin ne kadar önemli olduğunun farkındayız." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, Kurban Bayramı'nda belediyelerce alınması gereken tedbirlere ilişkin de şunları kaydetti:

"Kurban satış yerlerine girişte kurbanlık hayvanların kulak küpesi, pasaportu ve veteriner sağlık raporu kontrol edilmeli, küpesi ve belgesi olmayanların buralara girişine izin verilmemeli. Kurban kesim alanlarında ise düzenli olarak hem genel temizlik hem de kişisel hijyen kurallarına özen gösterilmeli. Belirlenen kurban kesim yerleri haricinde kesim yapılmasına müsaade edilmemeli. Hayvan kesimi sırasında oluşan atıklar ivedilikle toplanmalı. Hayvanlara eziyet edilmemesi için gerekli tedbirler mutlak surette alınmalı. Ayrıca Kurban Bayramı'nın en sorunsuz ve güzel şekilde geçmesi adına ilgili bakanlıklarımızın hazırladığı genelgelere uyulması elzemdir."