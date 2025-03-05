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        Haberler Dünyadan Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın ölümüyle ilgili doğal gaz şirketinden açıklama - magazin haberleri

        Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın ölümüyle ilgili doğal gaz şirketinden açıklama

        Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa'nın şüpheli ölümüne dair doğal gaz şirketi soruşturması tamamlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 10:54 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:54
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        Doğal gaz şirketinden açıklama
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        Hollywood'un ünlü yıldızlarından 95 yaşındaki Gene Hackman ile 65 yaşındaki eşi piyanist Betsy Arakawa, geçen hafta ABD'nin Santa Fe şehrinde evlerinde ölü olarak bulunmuştu. Ölümleri de şüpheli olarak değerlendirilmişti.

        İlk belirlemelere göre büyük ihtimalle bulunmalarından 9 gün önce hayata veda ettikleri tespit edilen çiftin, ölümlerine yönelik sorular halen cevapsız. İkilinin evlerinde ölü bulunmasının ardından doğal gaz sızıntısı olmadığına yönelik ön rapor yazılmıştı. New Mexico Doğal Gaz Şirketi, şüpheli ölümle ilgili soruşturmasını tamamladı. Buna göre, doğal gazın çiftin ölümünde "bir etken olduğuna inanılmadığı" ve gaz şirketinin raporunun Tıbbi Soruşturma Ofisi'ne gönderileceği duyuruldu.

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        Doğal gaz şirketi, ısıtıcıları çalıştıran ünitelerden birinde havada yüzde 0,33 oranında gaz tespit edilen 'küçük' bir sızıntı buldu. Ancak bunun, ölümcül olabilecek kadar önemli bir sızıntı olmadığını belirtti. Şirket ayrıca, gazlı şöminelerle ilgili dört ihlal daha buldu, ancak bunların hiçbiri sızıntı veya karbon monoksitle ilgili değildi.

        Gene Hackman'in kızlarından Leslie Hackman, çiftin ölümünün ardından yaptığı açıklamada, babasının yaşına rağmen gayet iyi olduğunu belirterek bu konuda üvey annesi Betsy Arakawa'nın katkısı olduğunu söylemişti. Leslie Hackman, babası Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa'nın harika bir evliliği olduğunu söylerken; "Betsy, ona çok iyi bakıyordu. Ona bu yüzden minnettarım. Onun ölümünden dolayı üzgünüm" demişti.

        Her ne kadar iyi bir ilişkileri olduğunu ileri sürse de Leslie Hackman, ölümünden önce aylar boyunca babasını hiç aramadığını da saklamadı. Leslie Hackman; "Yakın bir ilişkimiz vardı. Onlarla birkaç aydır konuşmamıştım ama her şey normaldi ve her şey yolundaydı" demişti.

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        #Betsy Arakawa
        #Gene Hackman
        #şüpheli ölüm

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