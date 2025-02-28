Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, köpeklerinden biriyle birlikte evde ölü bulundu. Hollywood'u sarsan bu şüpheli ölümün detayları ortaya çıkmaya başladı. Soruşturmayı yürüten yetkililer, çiftin ve köpeğin, bakım görevlisi tarafından Santa Fe'deki evlerinde cansız bedenlerinin bulunmasından bir süre önce öldüklerini tespit etti.

95 yaşındaki Gene Hackman, evin girişinde; 65 yaşındaki eşi Arakawa ise banyoda cansız halde bulundu.

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Çarşamba günü hayatını kaybettiği öğrenilen Hackman ile eşinin, ilk belirlemelere göre vurulduklarına ya da yaralandıklarına dair hiçbir işaretin olmadığı kaydedildi. Ancak Santa Fe bölgesi dedektifleri, olayla ilgili yazdıkları raporda, ölümlerin "kapsamlı bir arama ve soruşturma gerektirecek kadar şüpheli nitelikte" olduğunu düşündüklerini belirtti.

New Mexico doğalgaz şirketi, cansız bedenlerin bulunmasının ardından evin içindeki ve çevresindeki gaz hatlarını kontrol etti. Buna göre, herhangi bir olumsuzluk bulunamadı. İtfaiye yetkilileri de karbon monoksit sızıntısı veya zehirlenme belirtisi tespit edemedi. Dedektif raporunda, gaz sızıntısına dair bariz bir işaret olmadığı ancak gaz sızıntısına veya karbon monoksite maruz kalan kişilerin zehirlenme belirtileri göstermeyebileceği belirtildi.

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Çift, en son bir yıl önce akşam yemeği çıkışında görüntülenmişti

ÖLÜME DAİR DETAYLAR

Gene Hackman ve eşinin yaşadığı evde çalışan bir bakım görevlisi, çarşamba günü rutin işlerini yapmak için eve geldiğinde, evin ön kapısının açık olduğunu gördü. Hackman'ın cansız bedenini bulduktan sonra polisi aradı. 911 no'lu acil yardım hattını arayan bakım görevlisi, operatörün evdeki insanların nefes alıp almadığını sorması üzerine içeri giremediğini söyledi.

Çalışan; "Ben evin içinde değilim. Kapı kilitli, içeri giremiyorum ama pencereden yerde yattığını görebiliyorum” dedi. Bakım görevlisi ve bir başka ev çalışanı, yetkililere, ev sahiplerini nadiren gördüklerini ve onlarla son temaslarının yaklaşık iki hafta önce olduğunu söyledi.

Bir yetkili, Gene Hackman'ın düşmüş gibi göründüğünü, yakınında bir baston olduğunu rapor etti. Çiftin Alman çoban köpeği de Arakawa'nın yanında, banyoda ölü bulundu. Yetkililer, çiftin diğer iki köpeğinin sağ olduğunu tespit etti.

Çiftin ölümüyle ilgili basın toplantısında konuşan bir yetkili, evde bir boğuşma belirtisi olmadığını söylerken; "Evde herhangi bir şeyin eksik olduğuna ya da bir şeye zarar verildiğine dair belirti yoktu ama yine de bir suçun işlenmiş olabileceğini göz ardı etmemeliyiz" ifadesini kullandı. Her iki cenaze üzerinde yapılan otopsi sonuçlarının henüz alınmadığını söyleyen yetkili, karbon monoksit ve toksikoloji test sonuçlarının beklendiğini kaydetti. Gene Hackman'ın kızları "PERİŞANIZ" Gene Hackman'ın kızları ve torunu dün yaptıkları açıklamada; "O, muhteşem oyunculuk kariyeri sayesinde dünya çapında milyonlarca kişi tarafından sevildi ve takdir edildi. Ancak bizim için o, her zaman sadece baba ve büyükbabaydı. Onu çok özleyeceğiz ve bu kayıptan dolayı perişanız" dedi. Gene Hackman, 1960'lardan 2000'lerin başındaki emekliliğine kadar pek çok drama, komedi ve aksiyon filminde kötü adam, kahraman ve anti-kahraman rollerini canlandırdı. Neslinin en başarılı oyuncuları arasında yer aldı. Gene Hackman, 2023'te bir benzin istasyonunda objektife yansıdı