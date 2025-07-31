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        Haberler Magazin Genco Erkal, vefatının 1'inci yılında anıldı - Magazin haberleri

        Genco Erkal, vefatının 1'inci yılında anıldı

        Türk tiyatrosunun efsane ismi Genco Erkal, vefatının birinci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma töreninde ailesi, dostları ve sevenleri bir araya gelirken, Erkal adına anıt mezar yapılacağı açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 23:35 Güncelleme: 31.07.2025 - 23:35
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        Vefatının 1'inci yılında anıldı
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        Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal, kan kanseri nedeniyle geçtiğimiz yıl hayata veda etmişti. Erkal, vefatının birinci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

        Genco Erkal'ın anma törenine, sanatçının ailesi ve dostlarının yanı sıra sevenleri de katıldı. Oyuncunun kızı Ayşe Sümer, törende yaptığı konuşmada gelenlere teşekkür ederek, babası adına anıt mezar yapılacağını söyledi.

        Törene katılan oyuncu Tülay Günal, Genco Erkal ile yıllarca aynı sahneyi paylaştıklarını belirterek; "O sadece sahnede değil, hayatın her alanında bir duruşu, bir vicdanı, cesaretin temsilcisiydi. Onu tanıyan herkesin hayatında derin ve silinmez izler bıraktı" dedi.

        Müzisyen Ercan Çağıran, Ahmed Arif'ten uyarlanan 'Şahdamarım' oyununda birlikte çalıştıklarını aktararak; "En büyük düşü, bu ülkenin ve dünyadaki insanların bir arada, kardeşçe, barışçıl şekilde yaşadığını görmekti. O yüzden oyunun son şarkısını ‘Dağlarına Bahar Gelmiş Memleketimin’ ile bitirmek istemişti" diye konuştu.

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        Mimar Tuncay Çavdar, Erkal'ın mezarını tiyatro şeklinde yapmayı düşündükleri bilgisini vererek; "Bu dünyanın güzel insanını böyle toprakta görmek insana acı geliyor" ifadesini kullandı.

        Yönetmen Özcan Arca da konuşmasında, Genco Erkal ile eskiye dayanan dostlukları olduğunu anlattı.

        Anma programının ardından katılımcılara lokma dağıtıldı.

        GENCO ERKAL HAKKINDA

        İstanbul'da 28 Mart 1938'de dünyaya gelen Genco Erkal, 1959'dan başlayarak Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. 1969’da Dostlar Tiyatrosu’nu kurdu.

        Genco Erkal, 1965 yılında Nikolay Gogol'un 'Bir Delinin Hatıra Defteri' adlı öyküsünü tiyatroya uyarladı ve uzun yıllar bu oyunu üç farklı yorumla sahneledi.

        Sanatçı, Aziz Nesin'den Haldun Taner’e, Nazım Hikmet'ten Behiç Ak'a ve Yaşar Kemal'e kadar birçok sanatçının eserlerini de tiyatroya uyarladı. Senfonik konserlerde birçok yapıtı anlatıcı olarak seslendirdi.

        Sinemada, 1982'de 'At' ve 1983'te 'Faize Hücum' filmleri ile 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Antalya Film Festivali’nde iki kez ödüle değer görüldü.

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