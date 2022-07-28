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Usta sanatçı Genco Erkal (84), koronavirüse yakalandı. Erkal, Covid-19 testinin pozitif çıktığını Twitter hesabından yayınladığı gönderi ile duyurdu.

"BU KALLEŞ COVID SONUNDA BENİ DE VURDU"

Sağlık durumuyla alakalı açıklama yapan Genco Erkal, "Bu kalleş Covid sonunda beni de vurdu. Ege turnemiz tümden iptal maalesef. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere, hoşça kalın." ifadelerini kullandı.

"BANA BİR ŞEY OLMAZ' DEMEYİN"

Erkal, ayrıca, "Aman, dikkat! 'Bana bir şey olmaz' demeyin." sözleriyle takipçilerini uyarmayı da ihmal etmedi.

"BU AÇIKLAMAYI YAPMAK BİRAZ ZOR"

Öte yandan Genco Erkal, geçtiğimiz aylarda sağlık durumuna ilişkin problemler olduğunu açıklamıştı.

Erkal, "Bu açıklamayı yapmak biraz zor ama ne yapalım, durum böyle... Sağlık sorunlarım nedeniyle iki hafta kadar sahneden uzak kalmak zorundayım. Ertelenen oyunlar için bilet aldığınız satış kanalıyla iletişime geçebilirsiniz." demişti.

"İKİ HAFTADA HALLEDERİM SANIYORDUM"

Genco Erkal, ardından Twitter hesabından konuyla alakalı yeni bir paylaşımda bulunmuştu.

Erkal, gönderisinde, "Sağlık sorunlarımı iki haftada hallederim sanıyordum, biraz uzadı maalesef. Üstesinden geleceğim, merak etmeyin. Nisan ayı sonunda sahnelere dönebilmeyi umuyorum diyelim şimdilik." ifadelerini kullanmıştı.

Fotoğraf: AHT