Genco Erkal'ın mezarı yürek burktu
31 Temmuz 2024'te vefat eden Genco Erkal'ın mezarının ilgisiz kalması, görenlerin yüreklerini burktu
Giriş: 23.01.2025 - 14:02 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:02
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 31 Temmuz 2024'te hayatını kaybeden usta oyuncu Genco Erkal'ın, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabrinin son görüntüsü adeta; "Bu nasıl bir vefasızlık?" dedirtti.
Yağmurlarla yumuşayan toprağının kaydığı görülen mezarın görünümü yürekleri burktu.
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