Genco Erkal'ın adı Etimesgut'ta parka verildi
Ankara Etimesgut Belediyesi, Kan kanseri nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal'ın adını, Şehit Osman Avcı Mahallesi'nde yapımı devam eden bir parka verdi
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kan kanseri nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal'ın adı, Şehit Osman Avcı Mahallesi'nde yapımı devam eden parka verildi.
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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, yapımı devam eden ve Genco Erkal'ın adını taşıyacak, parkı ziyaret etti.
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Beşikçioğlu, yaptığı açıklamada, Genco Erkal'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisinde olduğunu belirterek; "Genco Erkal, sanat dünyasının koca bir çınarı olduğu gibi, vatansever oluşuyla da Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir değeriydi. Düşünmeyi ve üretmeyi asla bırakmadı. Tiyatroya kattıkları ve dik duruşu ile hepimize örnek bir insandı." ifadelerini kullandı.
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Şehit Osman Avcı Mahallesi'nde yapımı devam eden parka verme tekliflerinin oybirliğiyle kabul edildiğini aktaran Beşikçioğlu, şunları kaydetti;
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"Etimesgut ilçemizi kültür ve sanatın kalbi haline getirmeyi planlıyoruz ve burada yer alan kültür sanat merkezlerimizde de Genco Erkal’ın hatırasını her zaman yaşatacağız. Sanat yolculuğuna başladığı günden itibaren duruşuyla, cesaretiyle ve sanata olan tutkusuyla hepimize ilham kaynağı olmuştur. Anısı, sanata adanmışlığı, insan sevgisi ve toplum için yapmaya çalıştıklarıyla yaşayacak."
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Ziyarete Fen İşleri Müdürü Fikret Gözüoğlu, Belediye Meclis üyeleri ve CHP ilçe yönetimi eşlik etti.
Fotoğraflar: AA, İHA
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