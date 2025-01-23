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        Haberler Magazin Genco Erkal için anıt mezar tasarlanıyor - Magazin haberleri

        Genco Erkal için anıt mezar tasarlanıyor

        31 Temmuz 2024'te vefat eden usta sanatçı Genco Erkal için anıt mezar tasarlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 14:02 Güncelleme: 24.01.2025 - 17:51
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        Anıt mezar tasarlanıyor
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        31 Temmuz 2024'te hayatını kaybeden usta oyuncu Genco Erkal için anıt mezar tasarlanıyor.

        Genco Erkal'ın kızı Ayşe Erkal, Habertürk'e yaptığı açıklamada, mezar yapımı için usullere göre, definden sonra 6 ay - 1 yıl geçmesini beklediklerini dile getirdi.

        Ayşe Erkal, alışılagelmiş bir mezar değil, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin yardımlarıyla anıt mezar yaptıracaklarını belirterek, bu konuda; "Anıt mezar için bir tasarım sürecindeyiz. Bu süreç tamamlandıktan sonra tasarlanan anıt mezarlardan birini seçeceğiz. Anıt mezarı, babamın birinci ölüm yıldönümünde tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

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        Hayatını 86 yaşında kaybeden Genco Erkal'ın mezarı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunuyor.

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        #Genco Erkal

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