Genco Erkal için anıt mezar tasarlanıyor
31 Temmuz 2024'te vefat eden usta sanatçı Genco Erkal için anıt mezar tasarlanıyor
31 Temmuz 2024'te hayatını kaybeden usta oyuncu Genco Erkal için anıt mezar tasarlanıyor.
Genco Erkal'ın kızı Ayşe Erkal, Habertürk'e yaptığı açıklamada, mezar yapımı için usullere göre, definden sonra 6 ay - 1 yıl geçmesini beklediklerini dile getirdi.
Ayşe Erkal, alışılagelmiş bir mezar değil, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin yardımlarıyla anıt mezar yaptıracaklarını belirterek, bu konuda; "Anıt mezar için bir tasarım sürecindeyiz. Bu süreç tamamlandıktan sonra tasarlanan anıt mezarlardan birini seçeceğiz. Anıt mezarı, babamın birinci ölüm yıldönümünde tamamlamayı planlıyoruz" dedi.
Hayatını 86 yaşında kaybeden Genco Erkal'ın mezarı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunuyor.