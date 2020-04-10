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Usta oyuncu Genco Erkal'ın 57 yıllık arkadaşı Coşkun Tunçtan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle vefat etti.

Erkal, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu. Genco Erkal, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Can dostum, 57 yıllık arkadaşım, değerli yazar, çevirmen, tiyatro yönetmeni, Bir Delinin Hatıra Defteri’ni dilimize kazandıran Coşkun Tunçtan’ı (Fransa’daki adıyla Georges Daniel) o belalı hastalıktan bugün kaybettik. Kadim dostluklar kolay oluşmuyor. Sonu da bir o kadar acıtıyor...

Takipçileri ise Genco Erkal'a başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

— GENCO ERKAL (@DOSTLARTIYATRO) April 10, 2020

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