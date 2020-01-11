Genco Erkal ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ ile sahnede

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Usta oyuncu Genco Erkal, ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ ile 13 Ocak Pazartesi günü saat 20.30’da Trump Sahne’de olacak.

Kara mizahın en iyi örneklerinden olan Bir Delinin Hatıra Defteri, izleyenleri güldürürken düşündürüyor. Yönetmenliğini ve oyunculuğunu ünlü tiyatrocu Genco Erkal’ın üstlendiği oyun, yaşadıklarıyla baş etmeye çalışan bir adamın hatıra defterinde yazanları anlatıyor.

Gogol tarafından yazılan oyunda, takıntıları olan bir devlet memurunun gündelik yaşantısı ve karşılıksız aşkı yer yer mizahi ama yoğun olarak dramatik bir şekilde anlatılıyor.

İçinde bulunduğu ruhsal durumdan dolayı yaşadıklarını çok farklı şekillerde yorumlayan karakter, oyunda izleyiciyi kendi hayatının içine çekip duygu dolu anlar yaşatıyor.