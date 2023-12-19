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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Gençlik ve Spor Bakanlığına personel alımı yapılacak - İş-Yaşam Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanlığına personel alımı yapılacak

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, önlerindeki süreçte 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör olmak üzere toplam 2021 yeni personel alımını gerçekleştireceklerini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 22:28 Güncelleme: 19.12.2023 - 22:28
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        Bakanlığa personel alımı yapılacak
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerinde konuştu.

        Bakan Aşkın Bak, önlerindeki süreçte 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör olmak üzere toplam 2021 yeni personel alımını gerçekleştireceklerini açıkladı.

        Bakan Bak, bakanlığın diğer çalışmalarına ilişkin de şunları söyledi:

        "Türk sporunu yükseltmek, güçlendirmek, geliştirmek adına katkı ve destekleriyle etkin rol oynayan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, fiziksel altyapısı ve uygulama prensipleriyle evrensel tasarımlı spor alanlarının yaygınlaşması ilkesinden hareketle, özel gereksinimi olan bireylere ve ilgili kuruluşlara mevzuat kapsamında mali katkı sağlıyor. Tüm bu hizmetlerin sunulmasının karşısındaki en önemli tehdit yasa dışı bahis aktörleridir. Bilindiği üzere, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın ruhsat vermediği kişi veya kişiler tarafından spor müsabakalarına dayalı olarak oynatılan tüm bahis oyunları yasa dışı bahistir."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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