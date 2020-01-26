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Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Siirt Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda hasar meydana geldiği iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, binanın taşıyıcı sisteminde herhangi bir hasar bulunmadığı belirtilirken binada kısmi sıva çatlakları olduğu ifade edildi.

Ankara'dan uzmanlardan oluşan bir heyetin de yurtta gerekli incelemelerin yapacağının ifade edildiği açıklamada, gençlerin hasarlı bir binada kaldıkları iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Siirt Valiliği'nden de konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "yurtta depreme karşı statik yönden tehlike arz edecek herhangi bir duruma rastlanılmamıştır" ifadelerine yer verildi.