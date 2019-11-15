15 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Batman ve Hakkari’ye 56 milyon TL’lik yatırım yapacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Batman Valisi Hulusi Şahin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile iki ilin ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi. Bakanlık merkez binada yapılan görüşmede, Batman ve Hakkari’ye gençlik ve spor alanında yapılacak yatırımlar ele alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Batman ve Hakkari’ye toplam yatırım maliyeti 56 milyon lirayı bulacak olan gençlik merkezleri, yüzme havuzları, spor salonları, futbol ve basketbol sahaları inşa edilmesi kararlaştırıldı.
BATMAN VE HAKKARİ'YE 64 TESİS
Buna göre; Batman il merkezi ve 4 ilçesine; 2 adet açık yarı olimpik yüzme havuzu, 5 adet sentetik çim yüzeyli halı saha, 9 adet çok amaçlı mini basketbol sahası, 3 adet prefabrik spor salonu, 3 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası ile Hakkari il merkezi ve 7 ilçesine ise 4 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 3 adet gençlik merkezi, 9 adet sentetik çim yüzeyli halı saha, 6 adet kapalı sentetik çim yüzeyli halı sahası, 2 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 3 adet spor salonu, 15 adet çok amaçlı mini basketbol sahası inşa edilecek. Varolan tesislerin bakım onarım çalışmalarıyla beraber Hakkari ve Batman’da toplamda 64 tesis hayata geçirilmiş olacak.
'GENÇLERİMİZ BİZİM GELECEĞİMİZ, UMUDUMUZ'
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, belediye başkanları ile yaptığı toplantıda, yaptıkları her yatırımın, her planlamanın gençler için olduğunun altını çizerek, "Tüm imkanlarımızı gençlerimiz için seferber edeceğiz, ediyoruz da. Yaptığımız her yatırım, her planlama gençlerimiz için. Çünkü gençlerimiz bizim geleceğimiz, umudumuz" dedi.
Son 18 yılda ülke genelinde tesisleşme anlamında adeta bir devrime imza attıklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, yapacakları tesislerin 7 gün 24 saat esasına göre vatandaşlara hizmet vereceğini dile getirdi. Bakan Kasapoğlu, bu tesisleşme hamlesinde en önemli etmenin spordan gelen bir isim olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde son 18 yıldır hem gençliğimiz hem de sporla ilgili devrim niteliğinde yatırımlar gerçekleştirdik. Hepsi güçlü Türkiye için, güçlü yarınlarımız için, gençlerimiz, bütün vatandaşlarımız için" diye konuştu.
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