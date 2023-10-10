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        Haberler Spor Futbol Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türk futbolu için önemli bir sayfa açıldı - Futbol Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türk futbolu için önemli bir sayfa açıldı

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "2032 yılında tüm dünyaya güzel futbol izletmeye hazırız. Eksikler de olursa tamamlarız. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) bu süreci iyi yönetti. Organizasyonu vererek, Türkiye'ye olan güveni ortaya koydu" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 17:13 Güncelleme: 10.10.2023 - 17:13
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        "Türk futbolu için önemli bir sayfa açıldı"
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye ile İtalya'nın 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ortak ev sahipliği yapacak olmasının, Türk futbolu ve sporu için önemli bir sürecin başlangıcı olduğunu söyledi.

        Bakan Bak, Türkiye ile İtalya'nın EURO 2032'nin ev sahibi ilan edilmesi sonrası TBMM basın kapısında yaptığı açıklamada, "Bu tabii Türkiye'nin spor tesisleri açısından ne kadar önemli bir süreç ortaya koyduğunu gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye, spor tesislerinde yaptığı yatırımların sonuçlarını görmeye başlıyor. Özellikle Avrupa'nın en yeni statlarına sahip bir ülkeyiz. Türk futbolu, sporu için önemli bir süreç başlamış oluyor. Biz şimdiden hazırız ama bu süreç içinde de talep edilenleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

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        "Türk futbolu için önemli bir sayfa açılmış oldu." diyen Bak, Türkiye'nin daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi finali ve UEFA Süper Kupası gibi önemli futbol organizasyonlarına ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.

        "SPOR YATIRIMLARINA DEVAM EDECEĞİZ"

        Bak, Türkiye'nin pek çok organizasyon yapacak kapasiteye sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Türkiye, Avrupa'nın, dünyanın en yeni spor salonlarına, statlarına, yüzme havuzlarına sahip. Türk sporunda da bunun sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkmakta. Malumunuz bu tesislerde spor yapan ülkemizin gençleri, uluslararası alanda da madalyalar kazanmaya devam ediyor. Sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spor yatırımlarına devam edeceğiz. İnşaatları devam eden statlarımız var. Türkiye spordaki tesis altyapısıyla dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline geldi. Organizasyon yeteneği açısından da şu an çok üst düzeyde. Ardından belki olimpiyat süreci de söz konusu olabilir. Onun için de Türkiye bütün altyapısıyla her şeye hazır, pek çok dünya şampiyonasını gerçekleştirdi ve gerçekleştirecek kapasiteye sahip."

        EURO 2032 ev sahipliğinin alınmasında emeği geçenlere teşekkür eden Bak, "Türk sporu için hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu süreç takip edildi. TFF'nin başkanı ve yönetim kurulu üyelerine ortaya koydukları çabalar nedeniyle teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hem statlarımızın tahsisi hem de bu süreçte verdiğimiz destekle onların arkasındaydık. UEFA da bu süreci iyi yönetti. İki futbol ülkesine bu organizasyonu vererek Türkiye'ye olan güvenini ortaya koydu." diye konuştu.

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