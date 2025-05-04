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        Haberler Spor Futbol Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan FOMGET'e tebrik - Futbol Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan FOMGET'e tebrik

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET için tebrik mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 19:31 Güncelleme: 04.05.2025 - 19:57
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        Bakan Bak'tan FOMGET'e tebrik!
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        Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başkent ekibi için tebrik mesajı yayımladı.

        Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Gençlik Spor Kulübü'nü kutluyorum. Sezon boyunca gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyonluk yarışını zirveyle taçlandıran başkent ekibinin futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyorum."

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