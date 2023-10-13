Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Fenerbahçe
        FB
        24
        Galatasaray
        GS
        22
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        4
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Konya'da devamı gelsin - Futbol Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Konya'da devamı gelsin

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Takımımızın Hırvatları mağlup ettiği maçın ardından konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 01:14 Güncelleme: 13.10.2023 - 01:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Osman Aşkın Bak: Konya'da devamı gelsin
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan'ı 1-0 yenerek grubunda avantaj sağlayan A Milli Futbol Takımı'nı galibiyetten dolayı kutladı.

        Maçın ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Bakan Bak, "Bu akşamki oyun nedeniyle oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Harika oyun sergilediler. Grupta avantajlı pozisyon elde ettiler. Konya'da da devamını getirmek lazım. Bu takım Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hak ediyor. Letonya maçı çok önemli. Konya'da bu gençler bu güzel oyunlarını devam ettirecekler. 2032 Avrupa Şampiyonası organizasyonu ile ilgili karar açıklandı. Bu da bizim için önemli. Türkiye'nin altyapısı ve organizasyon yeteneğiyle geldiğimiz noktayı ifade eden sonuçtu." diye konuştu.

        Galibiyetin Türk milletine hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Bak, şunları kaydetti:

        "Bu takım iyi bir jenerasyon. Türk milletine hayırlı olsun. Maç esnasında güzel bir oyun sergilediler. Türkiye dünyada en genç statlara sahip. 38 stadımız mevcut, bunların hepsi Avrupa standartlarında. Şanslıyız ki, sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Kendisi de aradı sporcularla görüştü. Pazar günü de bu galibiyeti taçlandırıp, evimiz gibi olacak Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Bu takım bunu hak ediyor. Montella çocuklarla beraber güzel organize etmiş. Tebrik ediyoruz, gurur duyuyoruz. Güçlü bir spor altyapısı ve Türk sporu geliyor. Bunun sonucunu diğer branşlarda da görüyoruz. Konya'daki vatandaşlarımızı maça davet ediyoruz. Bu coşkuyu onlar da katılsınlar."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Destan yazdık: Bekle bizi Almanya!
        Destan yazdık: Bekle bizi Almanya!
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        "Çok büyük başarı"
        "Çok büyük başarı"
        Arazi kavgası ölümle bitti!
        Arazi kavgası ölümle bitti!
        İbrahim Yıldız: Muhteşem sonuç
        İbrahim Yıldız: Muhteşem sonuç
        TBMM'den ortak bildiri
        TBMM'den ortak bildiri
        Balıkesir'de feci kaza
        Balıkesir'de feci kaza
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanı'na tepki
        Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanı'na tepki
        Tudor iddiası!
        Tudor iddiası!
        İngiltere'den İsrail'e donanma desteği
        İngiltere'den İsrail'e donanma desteği
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        "Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz"
        "Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz"
        Yabancının gelmesi için şartlar neler?
        Yabancının gelmesi için şartlar neler?
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Gardi'den Mane itirafı!
        Gardi'den Mane itirafı!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Habertürk Anasayfa