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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Bu olayı milat olarak görelim - Futbol Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Bu olayı milat olarak görelim

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Halil Umut Meler'in tedavi gördüğü hastanede açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 13:46 Güncelleme: 12.12.2023 - 13:46
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        Bakan Bak: Bu olayı milat olarak görelim
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Halil Umut Meler'in tedavi gördüğü hastanede açıklamalar yaptı.

        Osman Aşkın Bak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Kıymetli hakemimiz Halil Umut Meler'i ziyaret ettik. Bu yaşadığımız olay hepimizi derinden üzdü. Bu olayı şiddetle kınıyoruz. Olayla ilgili İçişleri ve Adalet bakanlarımızla görüştük. Olay, mahkemeye intikal etti. Adli olarak devam ediyor. Yeniden birlik ve beraberlik için, spordaki hakem baskısını da azaltacak şekilde herkese görev düşüyor. Spordaki tüm ögelerin kendine düşen sorumlu olması gerekiyor. Herkesi sağduyuya çağırıyoruz. Buna ihtiyacımız var."

        "BU OLAYI MİLAT OLARAK GÖRELİM"

        "Halil Umut Meler kardeşimizle konuştuk. Ben de eski hakemim. Onu çok iyi anlıyorum. Tüm camiayı üzdü bu olay. Bunları spor camialarında görmek istemiyoruz. Bunla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu yakınen takip ediyor. Hakem kardeşimizi aradı. Futbolun değerli üyelerine büyük görev düşüyor. Seyircimize de görev düşüyor. Bu olayı milat olarak görelim. Seyircisinden, teknik direktörüne, sporcusuna, bizlere görev düşüyor. Hepimiz çaba harcamalıyız. Türk sporunun değerini artırmak için çabalamalıyız. EURO 2032'yi organize edeceğiz. Bu olayın altından birlikte kalkacağız."

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