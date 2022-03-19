1915 Çanakkale Köprüsü açılışının ardından Antalya ve Konya´da bugünkü programlarına katılmak üzere çıktığı yolda acılı haberi öğrenen Kasapoğlu, derin bir üzüntü yaşadı. İbrahim Kasapolu´nun cenazesi bugün İstanbul´da ikindi namazını müteakip Fatih Camii´nde kılınacak cenaze namazından sonra Eyüp Mezarlığı´nda defnedilecek.

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