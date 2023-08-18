Cumhurbaşkanı Erdoğan Seçim Beyannamesi kapsamında yükseköğrenimde okuyan öğrenciler için cep telefonu ve bilgisayar alımlarında bir defaya mahsus olmak üzere vergi muafiyeti sağlanacağı duyurmuştu. Yaşanan bu gelişmenin ardından vergisiz iPhone fiyatları gündemdeki yerini aldı. Peki, "Vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek? Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar olacak?" İşte ÖTV'siz, vergisiz iPhone fiyatları...