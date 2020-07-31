AA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde, Sivil Toplum Kuruluşlarının projelerine verilecek 35 milyon lira desteğin başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, daha önce 1 Ağustos olacağı duyurulan son başvuru tarihinin Sivil Toplum Kuruluşlarından gelen yoğun talep üzerine 10 Ağustos'a uzatıldığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde, "Gönüllülük", "Kişisel Gelişim", "Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor", "Kitap Kahve Projeleri", "Kültür ve Sanat", "Yenilikçi Fikirler", "Çevre" ve "Hayvanların Korunması" alanlarında sivil toplum kuruluşlarının projelerine verilecek 35 milyon lira desteğin başvuru süresi uzatıldı.