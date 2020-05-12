Gençlik Merkezinin zeka oyunu kursları internet üzerinden devam ediyor

AA

Gençlik Lideri Emine Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezdeki akıl ve zeka oyunları salonunda gençlere oyunlarla ilgili kurslar verdiklerini söyledi.

Salgın sürecinde Gençlik Merkezi'ndeki kursların askıya alındığını anlatan Kartal, "Virüs dolayısıyla zeka oyunları kurslarına ara verdik ama öğrencilerimiz kaldıkları yerden devam etsinler diye oyunlarla ilgili videolar çekiyoruz. Oyunların nasıl oynanacağını anlatıyoruz." dedi.

Kartal, her hafta oyunların videolarını, kurumun sosyal medya hesabı üzerinden gençlerle paylaştıklarını belirtti.

Zorlu bir süreçten geçildiğini vurgulayan Kartal, "Öğrenci arkadaşlarımız, evde kaldıkları sürece kendilerini geliştirmeye devam etsinler istiyoruz. Evde kaldıkları sürece eğitimlerinden geri kalmasınlar ve sıkılmasınlar diye çalışıyoruz. Bundan sonra da çekimlerimize devam edeceğiz." diye konuştu.